Winobranie 2023. Prezydent Zielonej Góry oddał klucze od miasta. Święto się rozpoczęło. To aż dziewięć dni!

Winobranie 2023. Przekazanie kluczy

– Drogi Bachusie przekazuję ci klucze do bram miasta, abyś przez cały tydzień wszystkich do zabawy poprowadził i aby każdy z naszego miasta wyjechał zadowolony. Uwaga, uwaga. Zaczynamy. Dać mu te klucze? Nie słyszę? Dać? – pytał włodarz Zielonej Góry ze sceny i następnie wniósł toast za zdrowie i pomyślność mieszkańców, gości oraz pomyślność miasta.

Następnie, zabrzmiało zaproszenie do wszystkich do świętowania.

– Zapraszam was bardzo serdecznie, korzystajcie bawcie się i kochajcie się, bo mamy Winobranie 2023 – zachęcał Bachus.

Bóg wina przejął władzę w mieście na dziewięć dni i wysłał prezydenta na urlop, ale zapraszając go jednocześnie do udziału w zabawie.

Prezydent zasugerował, że jakby ktoś w tym czasie chciał ponarzekać, że nie można przez miasto przejechać, to może zwracać się do Bachusa, bo to on w tym czasie będzie rozwiązywał wszystkie problemy.