Winter Camp to dla zielonogórskich wojowników fundament przygotowań do sezonu

- Obóz kondycyjny organizowany co roku zimą stanowi dla naszych zawodników fundament przygotowań do sezonu – powiedział Tomasz Pasek. - Cieszy rozpiętość wiekowa, wzorem lat ubiegłych w campie wzięli udział najmłodsi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem, a dla kontrastu byli też nasi mistrzowie świata Rafał Gąszczak i Kacper Frątczak. Nie zabrakło również tych, którzy przeżywają swoją drugą młodość, będąc dobrze po 40-stce. Oczywiście wśród naszych obozowiczów mieliśmy również pleć piękną.

Rafał Gąszczak, reprezentant zielonogórskiej Akademii Sportów Walki Knockout, od kilku lat swoimi sukcesami toruje sobie drogę do grona laureatów Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej”.

Niedługo po powrocie do domu, w kolejną podróż ruszył multimedalista zielonogórskiego klubu Kacper Frątczak, który wybrał się na dwa tygodnie do Tajlandii na kolejną fazę przygotowań do sezonu. Trenuje w mekce boksu tajskiego, na wyspie Pukhet.