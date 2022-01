Winter Camp zakończony. Przed wojownikami z ASW Knockout Zielona Góra wyczerpujący sezon

Poranny rozruch na stadionie, śniadanie, trening wytrzymałościowy w hali sportowej, popołudniowe zajęcia taktyczno-techniczne na sali bokserskiej, odnowa biologiczna, trening siłowy i wspólna integracja – tak, w dużym skrócie przebiegała 16. edycja zgrupowania sportowców ASW Knockout w Wałczu.

- Grupa była bardzo zdyscyplinowana, co pomagało w obecnej sytuacji obostrzeń. Do Wałcza pojechała wyselekcjonowana ekipa, każdy musiał wziąć odpowiedzialność względem siebie i drugiej osoby. To stworzyło prawdziwy, rodzinny klimat wśród uczestników zgrupowania – relacjonował trener Tomasz Pasek. - Tu wszyscy mają mocny charakter, ale też wzajemny szacunek. Najmłodszy uczestnik wyjazdu miał 11 lat, a najstarszy 44 wiosny. Cieszy fakt, że w jednym miejscu mieliśmy dwa pokolenia sportowców, miedzy innymi ojca z synem. Ale nie zabrakło też przedstawicielek płci pięknej, dotrzymujących kroku klubowym kolegom.