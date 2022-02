Wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całej Polski. Będzie obowiązywał do końca lutego

Jak podaje RCB, stopień alarmowy ALFA-CRP wprowadzono na okres od 15 lutego, godz. 23:59 do 28 lutego do godz. 23:59.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. ALFA-CRP jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - czytamy.