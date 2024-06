Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto zdobył mandat w regionie? Tak głosowaliśmy w Lubuskiem

W niedzielę (9 czerwca) wybieraliśmy reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Europarlamentu odbywają się we wszystkich krajach członkowskich co pięć lat. Tym razem wybranych zostało 720 posłów, a więc o 15 więcej niż w poprzednich wyborach. Polacy wybierali 53 europosłów. Nasz kraj został podzielony na 13 okręgów wyborczych. Głosujący z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego byli przypisani do okręgu wyborczego nr 13. Łącznie w tych dwóch województwach zarejestrowanych zostało siedem komitetów wyborczych, które zgłosiły w sumie 68 kandydatów.