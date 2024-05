Pierwsze posiedzenie sejmiku jeszcze raz przerwane. Podsumowujemy, co się wydarzyło

– To była zupełnie inna sytuacja. Trzeba było się wszystkiego uczyć od nowa i szukać wsparcia w innych merytorycznych osobach. Dzisiaj myślę, że będę bardziej swoją narrację narzucał. To było 18 lat temu. W tym czasie byłem burmistrzem, zarządzałem spółkami. Ostatnio bardzo blisko poznałem służbę zdrowia, to totalnie inny obszar zainteresowań i doświadczeń. Mam nadzieję, że przyda się w zarządzie dla dobra regionu – przyznał wicemarszałek.