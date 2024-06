Tragiczna frekwencja podczas wyborów do europarlamentu. Ilu Lubuszan poszło do urn?

Jak głosowali Lubuszanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Tylko w dwóch z szesnastu województw do urn poszło w niedzielę mniej mieszkańców niż w województwie lubuskim. Tu głos na swojego kandydata w wyborach do europarlamentu oddało 35,64 proc. uprawnionych. W kraju frekwencja wyniosła 40,65 proc. Gdzie w Lubuskiem mieszkańcy najchętniej korzystali z prawa wyborczego?

Jaka była frekwencja w kraju?

Ponad 29 milionów Polaków mogło oddać głos na swojego kandydata w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z prawa wyborczego skorzystało ponad 11 milionów obywateli, co przełożyło się na frekwencję wynoszącą 40,65 proc. Najwięcej osób poszło do urn w województwie mazowieckim. Tam frekwencja wyniosła 46,95 proc. Najmniejszym zainteresowaniem wybory cieszyły się w województwie warmińsko-mazurskim. W tym regionie zagłosowało zaledwie 33,59 proc. wyborców. Frekwencja w województwach: mazowieckie - 46,95 proc.

małopolskie - 43,23 proc.

pomorskie - 42,61 proc.

dolnośląskie - 41,22 proc.

łódzkie - 41,11 proc.

śląskie - 40,31 proc.

zachodniopomorskie - 39,19 proc.

wielkopolskie - 39,16 proc.

podkarpackie - 38,50 proc.

lubelskie - 38,35 proc.

świętokrzyskie - 37,77 proc.

podlaskie - 37,38 proc.

kujawsko-pomorskie - 35,82 proc.

lubuskie - 35,64 proc.

opolskie - 34,22 proc.

warmińsko-mazurskie - 33,59 proc.

Taka była frekwencja w Lubuskiem

W województwie lubuskim do urn poszło 35,64% uprawnionych do głosowania. Mniej mieszkańców skorzystało z prawa wyborczego jedynie w województwie opolskim, gdzie frekwencja wyniosła 34,22 proc. oraz warmińsko-mazurskim, w którym zagłosowało zaledwie 33,59 proc. wyborców. Jeśli chodzi o największe miasta regionu, to najwięcej eurowyborców głosowało w Zielonej Górze - 45,15 proc. W Gorzowie frekwencja wyniosła 39,72 proc i jest jedną z najniższych w kraju wśród miast wojewódzkich.

Frekwencja w miastach wojewódzkich: Warszawa - 58,15 proc.

Gdańsk - 52,22 proc.

Wrocław - 51,61 proc.

Kraków - 51,27 proc.

Poznań - 50,92 proc.

Łódź - 47,94 proc.

Katowice - 47,41 proc.

Rzeszów - 46,97 proc.

Szczecin - 46,80 proc.

Kielce - 46,57 proc.

Lublin - 46,34 proc.

Toruń - 45,62 proc.

Białystok - 45,50 proc.

Zielona Góra - 45,15 proc.

Olsztyn - 44,67 proc.

Bydgoszcz - 44,35 proc.

Gorzów Wielkopolski - 39,72 proc.

Opole - 34,22 proc.

W żadnym lubuskim powiecie frekwencja nie przekroczyła 40 proc. Najchętniej z prawa wyborczego skorzystali mieszkańcy powiatu gorzowskiego oraz świebodzińskiego (frekwencja po 35,05 proc.) Najsłabiej głosowanie wypadło w powiecie strzelecko- drezdeneckim 30,96 proc. oraz krośnieńskim - 31,64 proc.

powiat gorzowski 35,05%

powiat krośnieński 31,64%

powiat międzyrzecki 33,05%

powiat nowosolski 34,57%

powiat słubicki 31,80%

powiat strzelecko-drezdenecki 30,96%

powiat sulęciński33,36%

powiat świebodziński 35,05%

powiat zielonogórski 34,95%

powiat żagański 32,35%

powiat żarski 32,44%

powiat wschowski31,78%

Gorzów Wielkopolski39,72%

Zielona Góra 45,15% W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego do zagospodarowania było 720 mandatów. To o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Kadencja wybranych w czerwcu eurodeputowanych będzie trwała pięć lat i zakończy się w 2029 roku. Nasz kraj będzie reprezentowało 53 eurodeputowanych. Zobacz również: Mamy 53 nowych europosłów z Polski. Zobacz, ile będą zarabiać w Brukseli. Te kwoty robią wrażenie!

