Wyjeżdżasz na wakacje za granicę? Sprawdź, jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem

– Należy pamiętać, że różnego rodzaju muszle, koralowce są pod ochroną i produktów tego tupu nie można przewozić, nawet produktów chińskiej medycyny, które są pozyskiwane z różnego rodzaju zwierząt – tłumaczy rzeczniczka Izby Skarbowej w Zielonej Górze. – Takie czyny są obwarowane konsekwencjami prawnymi i zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Musimy szczególnie na to uważać, żeby w sytuacji, kiedy na jakimś bazarze ktoś nam zaoferuje torebkę ze skóry krokodyla, czy innego zwierzęcia zagrożonego wyginięciem i kupimy taką rzecz, przewóz będzie nielegalny. Nie kupujmy takich rzeczy, kiedy mamy wątpliwość, z czego zostały wykonane, ponieważ możemy przez przypadek stać się wakacyjnym przemytnikiem. Zdarzyło się, że ktoś chciał przewieźć lampę z kloszem wykonanym z koralowca. To również jest nielegalne.