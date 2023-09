W tej dziedzinie Zielona Góra jest liderem w skali kraju. Coraz więcej autobusów elektrycznych jeździ po mieście. Co z punktualnością?

MZK w Zielonej Górze. Mamy coraz więcej elektrycznych autobusów

W ramach projektu miasto kupiło osiem autobusów o pojemności 80 pasażerów oraz cztery przegubowe, w których zmieszczą się 122 osoby. Autobusy o długości 12 metrów od kwietnia tego roku przejechały już łącznie prawie 200 tysięcy kilometrów. Natomiast autobusy o długości 18 metrów, które zaczęły pracę w mieście w maju, przejechały łącznie – prawie 90 tysięcy kilometrów.

Ponadto wybudowano pętlę wraz ze stacjami ładowania na os. Mazurskim. Doposażono też zajezdnię i inne pętle o kolejne ładowarki do autobusów. Wartość całego projektu to ok. 49 mln zł. Z Unii Europejskiej na ten cel miasto otrzymało ok. 30 mln.

Prezydent Janusz Kubicki zapowiada, że w styczniu dostarczone zostaną kolejne elektryczne autobusy. A już teraz Zielona Góra jest liderem, jeśli chodzi o ilość autobusów elektrycznych w skali kraju w przeliczeniu na jednego mieszańca.