Dbaj o zdrowie! Zbadaj się bez skierowania i za darmo w ramach programu profilaktycznego NFZ |ADRESY PLACÓWEK W LUBUSKIEM

Pani Barbara nie może dojść do siebie, bo odeszła jej wierna przyjaciółka. Mieszkała po sąsiedzku. Zmarła na raka jelita grubego. Zielonogórzanka z przerażeniem stwierdziła, że nigdy nie miała kolonoskopii, a jest w takim wieku… Myślała, że najpierw musi się postarać o skierowanie. Okazało się jednak, że nie musi. Dzięki programowi profilaktycznemu NFZ nie potrzebowała skierowania. Badania wykonała za darmo.

- Myśmy były jak siostry. Pomagałyśmy sobie we wszystkim. Ja jestem chrzestną jej córki, ona była mojej – wspomina pani Basia. – Bardzo mi jej brakuje. Obiecałam jej, że bardziej będę dbać o siebie i że zrobię kolonoskopię. Ona od dłuższego czasu narzekała na problemy z brzuchem. Ale mówiła, że ma jelito drażliwe, że hemoroidy. Sama się jakoś leczyła, bo nigdy nie miała czasu. Zawsze komuś pomagała, żyła życiem innych. Dla siebie nie miała czasu. No i chudła coraz bardziej. Kiedy wreszcie poszła do lekarza, okazało się, że ma złe wyniki. I że musi zrobić badanie na krew utajoną. Wyszło, że ta krew jej gdzieś ucieka. No to dostała skierowanie na kolonoskopię. I wyszło, że rak jelita grubego. Mocno zaawansowany.

W ramach programu przebadało się już ponad 2 tysiące Lubuszan

Jak obiecała przyjaciółce, tak pani Basia wykonała zadanie i zrobiła kolonoskopię. Myślała, że będzie musiała ją zrobić prywatnie, ale okazało się, że może bezpłatnie w ramach profilaktycznego NFZ.

- Wyszły mi jakieś polipy, które zostały wycięte – opowiada pani Basia. – Najważniejsze, że teraz mogę spać spokojnie. I zachęcam inne osoby, które nigdy nie robiły tego badania, by skorzystały z okazji. To naprawdę nie boli i nie zajmuje dużo czasu. Dbajmy o siebie! Minął rok, od kiedy Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił program profilaktyki badań przesiewowych raka jelita grubego. Do tej pory przebadało się już ponad 2 tysiące Lubuszan. Kto i dlaczego takie badanie powinien wykonać?

Rak jelita grubego jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym w Polsce. Rozwija się kilka lat ze zmian łagodnych, z tak zwanych polipów. - Kolonoskopia może nie kojarzy się z niczym przyjemnym, jednak nie należy się jej obawiać, bo badanie w ramach programu można wykonać w znieczuleniu ogólnym. To należy do decyzji pacjenta i oczywiście decyzji anestezjologa – mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego NFZ. - W naszym województwie program realizuje sześć podmiotów. Pamiętajmy, że badania profilaktyczne nie chronią nas przed chorobą nowotworową, lecz dają szansę na jej szybkie wykrycie i skuteczne leczenie. Unikając badań przesiewowych pozwalamy chorobie się rozwijać do momentu objawów. Wtedy na profilaktykę jest już zbyt późno, a leczenie jest zdecydowanie bardziej zaawansowane i obciążające zdrowotnie.

Do kogo jest skierowany program? Mogą skorzystać z niego kobiety i mężczyźni od 50 do 65 lat oraz młodsze osoby tj. od 40 do 49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Nie skorzystamy z programu, jeśli mieliśmy wykonaną kolonoskopię w okresie ostatnich 10 lat albo jeśli występują u nas objawy kliniczne, sugerujące nowotwór jelita grubego.

Wykryjesz wcześniej raka, będziesz miał szansę na stuprocentowe wyleczenie

- Kolonoskopia jest ważnym badaniem, ponieważ rozpoznaje wiele chorób, które są w obrębie jelita grubego. Najbardziej boimy się raka jelita grubego i to badanie właśnie jest ukierunkowane na wykrycie raka jelita grubego – podkreśla Jacek Bywalec, lekarz, specjalista chirurgii ogólnej, kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. - A rak jelita grubego przez długi czas nie daje żadnych dolegliwości. Pacjenci, którzy się zwykle zgłaszają, są pacjentami bezobjawowymi. My robiąc kolonoskopię, możemy rozpoznać raka jelita grubego bez żadnych objawów. Jeśli uda się go wcześniej wykryć, możemy pacjenta skierować na leczenie. Mówimy tu o leczeniu operacyjnym i wtedy możemy się spodziewać stuprocentowego wyleczenia. Podczas badania możemy też rozpoznać polipy, które są potencjalnym źródłem powstania w przyszłości - w wyniku ich transformacji - raka jelita grubego. Mamy wówczas możliwość zamienienia procedury diagnostycznej w zabiegową, usuwając polipy. I likwidujemy w ten sposób potencjalne miejsce, gdzie za parę lat mógłby rozwinąć się rak jelita grubego.

Zdaniem doktora Bywalca, na badania profilaktyczne – kolonoskopię - powinny się zgłosić osoby, które ukończyły 50. rok życia, są pacjentami bezobjawowymi lub młodsi, mający powyżej 40 lat i są obciążeni genetycznie, w ich rodzinie występowały raki jelita grubego.

Do kolonoskopii trzeba się dobrze przygotować

Do badania należy się odpowiednio przygotować. Na czym ono polega? Na odpowiedniej diecie, rezygnacji z niektórych leków, przyjmowaniu środków na oczyszczenie jelit.

- Pacjent otrzyma dokładne informacje, co i kiedy stosować. A to jest między innymi uzależnione od tego, kiedy badania będzie wykonywane, rano czy w godzinach popołudniowych – zauważa doktor Bywalec. – Zdarza się czasem, że pacjenci oszukują i nawet w dniu badania potrafią nie stosować się do zasad, które otrzymują wcześniej. Bywa, że kolonoskopię trzeba powtórzyć.

Badanie z reguły trwa 15-20 minut (nie licząc przygotowania na niego). Może się ono przedłużyć.

- Zależy to od stopnia przygotowania pacjenta. My podczas endoskopii możemy jelito czyścić, co przedłuża czas badania. Ten czas zależy także od tego, czy ktoś miał przeprowadzane operacje w obrębie jamy brzusznej – dodaje szef pracowni endoskopii.

W internecie można znaleźć informacje, że na ponowną kolonoskopię powinniśmy się zgłosić po 10 latach. Czy to prawda?

- To, po jakim czasie powinniśmy wykonać kolejną kolonoskopię, uzależnione to jest od tej pierwszej. Jeśli stwierdzone były polipy, to o terminie następnego badania decyduje liczba, wielkość tych polipów, a także wynik histopatologiczny. Dopiero mając tę ocenę, możemy stwierdzić, kiedy pacjent powinien zgłosić się na kolejne badanie – zauważa doktor Bywalec.

Tu wykonasz badanie w ramach programu profilaktycznego NFZ

Gdzie możemy w naszym województwie wykonać kolonoskopię w ramach programu NFZ, dotyczącego profilaktyki badań przesiewowych raka jelita grubego?

1.Wielospecjalistyczny Szpital, Samodzielny Publiczny, Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, tel. 68 388 21 00 (centrala) lub 388 23 61 (pracownia).

2. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, tel. 68 329 62 00 (centrala) lub 329 62 78 (pracownia).

3. Specjalistyczne Centrum Medyczne Halińska Bromber UROLOG w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 2, tel. 601 689 667 (telefon dedykowany tylko dla programu) – umowa do 31 marca br.

4. NZOZ ENDOMED Buszkiewicz Gabryniewski w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Wyszyńskiego 155, tel. 730 630 080

5. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jana Dekerta 1, tel. 95 782 77 97

6. Szpital Międzyrzecki w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35, tel. 95 715 75 13

