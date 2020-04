Zakończyła się już zbiórka na leczenie Tomasza Guzowskiego, cierpiącego na rzadką chorobę genetyczną. Czy możemy jeszcze jakoś pomóc?

W dobie koronawirusa zabrali się za budowanie prototypu respiratora

O drużynie CAN can FLY z Zielonej Góry pisaliśmy, kiedy zespół walczył o dostanie się do finału polskiej edycji europejskiego konkursu CanSat 2020. Czwórce niezwykłych licealistów udało się spełnić to marzenie. Przez koronawirusa finały zostały przełożone. Uczniowie postanowili w...