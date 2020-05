Zamiast opinii celebrytów, wolę posłuchać opinii lekarzy i ekspertów. Czyli krótki komentarz o tym, co myślimy o koronawirusie

Koronawirus to od wielu tygodni temat numer jeden. W mediach, przy rodzinnych stołach (tutaj z zachowaniem wszelkich środków ostrożności...).

Coraz częściej spotykam się z opinią, że cała ta sprawa z koronawirusem, to sztucznie nadmuchany problem. I zareagowaliśmy zbyt histerycznie.

"Przecież zachorowań na koronawirusa nie ma u nas jakoś wiele"

Bo przecież zachorowań nie ma jakoś wiele, a chociażby rocznie na raka umiera więcej osób. Nie jestem lekarzem, ale chyba mogę wysnuć tezę, że większością nowotworów się nie zarazisz. A przy koronawirusie to ryzyko się pojawia. Stąd ten argument w ogóle mnie nie przekonuje. A mała (choć i to jest pojęcie względne) liczba zachorowań wcale nie musi świadczyć o tym, że to wszystko jest niepotrzebnie rozdmuchane. Raczej, że wdrażanie reżimu sanitarnego ma sens.