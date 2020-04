Zamknięcie mostu oraz epidemia koronawirusa mocno uderzyły w port w Cigacicach. Na razie jest tu pusto..

W normalnych warunkach właśnie zaczynałby się sezon turystyczny, port wracałby do życia po zimie, pojawiłyby się łodzie, a potem kolejne imprezy kulturalne, po nabrzeżu spacerowaliby turyści. Na razie jednak jest pusto…

- Nie jest łatwo, to dla nas trudny okres. Nie tracimy jednak nadziei. Na razie przygotowujemy się do sezonu. Być może do tego czasu sytuacji już się nieco uspokoi, a obostrzenia zostaną zniesione – mówi bosman Włoch. – Mieliśmy plany rozwoju. Obecnie mamy trzy barki. Ale zakupiliśmy już materiały do budowy nowej dużej jednostki, bardziej obudowanej, takiej która służyłaby na specjalne eventy. Teraz wszystkie te plany zostały wstrzymane.