Żarty się skończyły. Enea Falubaz Zielona Góra rozpoczyna bój o finał play off

Spoglądając na wyniki spotkań zielonogórzan z Arged Malesą Ostrów z rundy zasadniczej, nasuwa się wniosek, że to Falubaz będzie zdecydowanym faworytem dwumeczu, którego stawką jest awans do finału. „Myszy” wygrały w Ostrowie 55:34, a u siebie 54:36. Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w zielonogórskim klubie, przestrzega jednak:

- Poprzednie spotkania z ostrowianami to już historia. To jest teraz inna drużyna i wiem, że będzie to bardzo trudny dwumecz. Ja już od kilku dni „w głowie jeżdżę” i przy okazji sprawdzam, czy wszyscy zawodnicy wracają do domu cali i zdrowi. Staram się wszystko ogarnąć, co jest w zakresie moich obowiązków, a nawet więcej. Odpycham od siebie ten mecz, bo jest jeszcze trochę czasu, ale wiem, że sobota będzie nerwowa. Nasi rywale mają duży atut w postaci mocnej pary juniorskiej, a seniorzy są w lepszej formie niż w poprzednich meczach z nami. Jest to drużyna, która jedzie lepiej niż kilka miesięcy temu.