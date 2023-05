Zawodnicy Startu Zielona Góra znów pokazali wielką formę. Zdobyli mnóstwo medali

Rekordową zdobyczą zakończył swój start Szymon Sowiński, który wywalczył aż siedem medali (pięć złotych i dwa srebrne) na zawodach w Hanowerze.

- Szymon był klasą dla siebie w konkurencjach pistoletowych, złote medale zdobył w konkurencji P3 na 25 m indywidualnie oraz z drużyną, na najwyższym stopniu podium stanął również w P4 na 50 m, a z drużyną zaliczył srebrny medal w tej konkurencji – relacjonuje Danuta Tarnawska, prezes ZSR Start Zielona Góra. – Drugie miejsce zajął również w konkurencji P1 na 10 m, a z drużyną zdobył złoty medal. Siódmy „krążek” to złoto w drużynie w P5 na 10 m, gdzie indywidualnie uplasował się na dziesiątym miejscu. Medale drużynowe zdobywał wraz z kolegami z kadry narodowej. Nasz zawodnik od początku sezonu wykazuje wysoką formę, o czym świadczą wysokie wyniki, jakie osiąga, w tym rekordy życiowe. Jest to doskonały prognostyk przed ważnymi imprezami, które odbędą się w tym roku, mistrzostwami Europy (w sierpniu w Rotterdamie) i mistrzostwami Świata (we wrześniu w Limie). Szymon każdym swoim startem udowadnia, że jest najlepszym zawodnikiem z niepełnosprawnością w konkurencjach pistoletowych, nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej.