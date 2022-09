Zielona Góra. 22-latek kradł paliwo na stacjach w Lubuskiem i Wielkopolsce. Zatrzymał go policjant po służbie

Około godziny 23.00 do podinsp. Gasztyka wpłynęło zgłoszenie od jednej z pracownic stacji paliw, że nieznany młody mężczyzna podjechał pod dystrybutor czarnym bmw kombi, zatankował paliwo za ponad 280 złotych, a następnie odjechał.

Podinspektor Rafal Gasztyk od 9 lat jest dyżurnym komisariatu Policji w Sulechowie. Gdy rozpoczął nocną zmianę we wtorek (21 września) nie przypuszczał, że jego służba nieco się przedłuży...

Po około godzinie od zgłoszenia kradzieży dyżurny otrzymał zawiadomienie o kradzieży tablic rejestracyjnych z samochodu marki ford, zaparkowanego na jednym z osiedli. Gdy porównał je z treścią zawiadomienia o kradzieży paliwa, okazało się, że skradzione tablice były zamontowane do bmw kierującego, który nie zapłacił za tankowanie.

Podinsp. Gasztyk po zakończeniu służby przekazał niezbędne informacje dyżurnemu, który rozpoczynał poranną zmianę, po czym pojechał do domu. - Jadąc drogą krajową numer 32 w kierunku Kargowej, zauważył na parkingu leśnym czarne bmw kombi. Jego uwagę zwrócił numer rejestracyjny pojazdu. Zawrócił więc i wjechał na parking. Numery pojazdu zgadzały się z numerami tablic zgłoszonymi jako skradzione. Gdy podszedł do samochodu, zauważył wewnątrz śpiącego młodego mężczyznę. Natychmiast powiadomił dyżurnego i poprosił o pomoc w zatrzymaniu kolegów, którzy aktualnie byli w służbie - wyjaśnia podinsp. Maludy.