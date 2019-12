ZIELONA GÓRA: Ale okazy! Rodzinna tradycja i pasja Czesława Fiedorowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Większość Lubuszan kojarzy Czesława Fiedorowicza jako posła, samorządowca. Wszak od 1990 do 1998 pełnił funkcję burmistrza Gubina. W 1993 zainicjował powstanie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr i stał się prezesa konwentu. Przez trzy kadencje był posłem na Sejm. Potem radnym i przewodniczącym sejmiku województwa lubuskiego. Niewielu wie, że jest też ogrodnikiem i majsterkowiczem, choć może to drugie dziwić nie powinno, bo przecież jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (inżynier organizacji przemysłu). Ma 61 lat, ale jak nastolatek akrobacje na dachu szklarni odstawia. Mus to mus, obiekt ma blisko sto lat i wymaga ciągłych napraw, by rośliny miały odpowiednie warunki do wzrostu. A rosną tu jak szalone np. aloesy.

- Szklarnię założył w 1922 roku Kurt Weisse. Po wojnie zajmował się nią mój teść, Tadeusz Piotrowski. My jesteśmy trzecim pokoleniem... - mówi Czesław Fiedorowicz. - Chcemy zorganizować stulecie tego obiektu, bez którego trudno sobie dziś wyobrazić życie.