Zadbaj o dom i ogród. Te firmy z Lubuskiego pomogą ci w tym

Nadchodzące lato to idealny moment na to, by zadbać o nasze domy oraz ogrody. Są to miejsca, w których odpoczywamy i ładujemy swoje baterie - muszą więc w pełni odpowiadać naszym potrzebom. A jak tego dokonać, by tak było? Czasami wystarczy jeden zakup albo kontakt z profesjonalistami, by udoskonalić nasze wymarzone cztery kąty.

Drewniana architektura w ogrodzie Pergole i trejaże to elementy małej architektury ogrodowej, dekorujące i urozmaicające teren przy domu. Podpory roślin pnących to nie tylko nieodzowny element dekoracji ogrodu. Pergole, trejaże i bramki pokryte pnączami znajdują w ogrodach także praktyczne zastosowanie. Zastosowanie pergoli jest bardzo szerokie. Ten element architektury ogrodowej nie stanowi już tylko ozdoby. Tworzy bowiem cieniste alejki, służące do odpoczynku czy pracy. Osłoni nas przed promieniami słonecznymi i wiatrem. Stanowi także idealne wnętrze na przechowywanie rowerów i przyborów ogrodowych. Dla rodzin zmechanizowanych pergola może posłużyć jako garaż, chroniący samochód przed nadmiernym słońcem i deszczem. Po takie elementy wystroju ogrodu możemy bezpośrednio zgłosić się do firmy, która świadczy takie właśnie usługi lub też skontaktować się z tartakiem, który przygotuje dla nas poszczególne elementy, a my sami, we własnym zakresie podejmiemy się montażu.

Rabaty, kolorowe kwiaty. Niech nasze ogrody, tarasy i balkony mają klimat! Czym jest ogród bez kwiatów, krzewów, czy drzewek? Owszem, wymagają one od nas pieleganacji - mniejszej lub większej - ale nie oszukujmy się, warto je mieć! Zieleń wycisza, uspokaja, cieszy oko i po prostu robi klimat. A wiosna to dobry czas, by zaplanować rabaty, czy zastanowić się, gdzie na tarasie albo balkonie postawimy skrzynie z kwiatami, albo ozdobne donice. Jak się do tego zabrać? Na początek wybierzmy się do szkółki roślin lub centrum ogrodniczego. W tych miejscach wybór jest ogromny, a możemy też liczyć na doradztwo ze strony pracowników tych miejsc. Ponadto łatwo tutaj też się zainspirować gotowymi inspiracjami.

A co jeśli nie mamy na to czasu, albo czujemy, że nie podołamy zadaniu? W takiej sytuacji warto skontaktować się ze specjalistą, który zawodowo zajmuje się planowaniem i pielęgnacją ogrodów. Nie każdy z nas lubi pielęgnować zieleń, nie każdy ma na to czas, czy też odpowiednią wiedzę, by robić to dobrze, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie poszczególnych prac specjalistom.

Studnia w ogrodzie? To dobry pomysł! Rośnie popularność studni, które najbardziej przydają się w upały, kiedy ciśnienie wody w kranach spada. Poza tym, używane są m.in, do podlewania kolorowych rabat i jak twierdzą posiadacze studni, to się po prostu opłaca. Do wyboru są studnie abisyńskie, hydroforowe lub głębinowe.

Studnie abisyńskie (do 10 metrów) to wąska rura zakończona filtrem. Wierci się też hydroforowe studnie głębsze (do 30 metrów), w których rurę z filtrem wprowadza się w podłoże przy pomocy rury osłonowej. Studnie głębinowa to rura z osłoną, która zagłębia się w podłoże nawet na kilkadziesiąt metrów. W odwiercie umieszcza się przewód z pompą głębinową. Co ciekawe, współcześnie montowane studnie mogą też stanowić element dekoracyjny dla naszego ogrodu. Warto mieć kontakt do firm godnych zaufania Dobry fachowiec potrzebny jest nie tylko wtedy, gdy remontujemy dom, robimy ogrodzenie, czy kładziemy dach. Potrzebny jest też wtedym gdy wykonujemy, wydawać by się mogło, domowe rutynowe czynności. Przykład? Chociażby wywóz niezczystości płynnych. Robić to należy i często i regularnie. Ważne jednak, by nawiązać kontakt z firmą, która gwarantuje szybki termin realizacji zlecenia i jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym odpadem płynnym, mając na uwadze jednocześnie środowisko naturalne.

