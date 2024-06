Zielona Góra. Finał Matematyki bez granic. Walczyło ponad 500 klas, zielonogórskie szkoły górą!

Międzynarodowy Konkurs „Matematyka bez granic” organizowany jest pod auspicjami Rady Europy z siedzibą w Strasburgu. Pierwsza edycja odbyła się w 1989 r. we Francji. Począwszy od V edycji udział w konkursie biorą uczniowie z Polski.

Matematyka bez granic - konkurs w wielu krajach świata

W XIV edycji matematycznych zmagań uczestniczyła młodzież z ponad 20 krajów Europy oraz uczniowie z USA, Meksyku i Kanady. Pieczę nad organizacją konkursu sprawuje Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Konkursie „Matematyka bez granic” Junior uczestniczą uczniowie piątych i szóstych klas szkół podstawowych, zaś w konkursie „Matematyka bez granic” Senior klasy ósme szkół podstawowych oraz pierwsze szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów, nie tylko tych uzdolnionych matematycznie. Startują w nim całe klasy. Liczą się umiejętność współpracy w grupie i pomysłowość. Zadania pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać.

Laureaci Matematyki bez granic

Do XXXV edycji konkursu „Matematyka bez granic” przystąpiło 549 klas z 200 szkół z całego kraju, czyli 13.602 polskich uczniów.

Województwo lubuskie wykazało się pierwszą co do wielkości frekwencją, jeśli chodzi o liczbę uczestniczących w konkursie szkół (105 klas z 42 lubuskich szkół).