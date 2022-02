Zielona Góra. Spacerując nad Odrą znaleźć możemy wiele ciekawych miejsc i skarbów. Zobacz jakie Leszek Kalinowski

Wszyscy już czekamy na wiosnę, na dłuższe dni, zielone liści, słońce. Spragnieni tej pory roku spacerujemy, gdy tylko przestaje padać deszcz. Zwłaszcza w weekendy. Wielu zielonogórzan wybiera się wzdłuż Odry. Podziwiać przyrodę, przeprawę promową w Pomorsku. Robią tam też zdjęcia, bo jak mówią, trzeba utrwalić to, co jest dziś. Jak wybudują most, będzie zupełnie inaczej...