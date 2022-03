Zielona Góra. Zdziwisz się, co można znaleźć w lesie przy osiedlu Leśnym? Leszek Kalinowski

W lesie przy osiedlu Leśnym w Zielonej Górze można znaleźć wiele śmieci. Między innymi to wyrzucają te rzeczy Leszek Kalinowski Zobacz galerię (33 zdjęcia)

Tyle się mówi, pisze, tłumaczy, ale wciąż bez skutku. W naszych lasach, jak zauważają nasi Czytelnicy, śmieci nie brakuje. Jak to jest, że można je wywieźć za darmo na wysypisko, ale wielu osobom bardziej opłaca się podrzucić do lasu?! A potem, podczas rodzinnych spacerów, narzekają na brud. Zobaczcie, co można znaleźć w lesie przy osiedlu Leśnym w Zielonej Górze!