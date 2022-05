Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli. Kiermasz ogrodniczy trwa dwa dni. Kwiaty szybko schodzą. Zobacz zdjęcia

Kiermasz ogrodniczy. Zielone Ogrody nad Odrą

- Klienci, którzy przychodzą, chcą odwiedzać te same stoiska w tych miejscach, jak zawsze. Wiedzą, jakiej jakości rośliny posiadają znani już producenci i wracają do nich. Również ogrodnicy chcą mieć te same miejsca. I to nas najbardziej cieszy - podkreśla organizator wydarzenia Krzysztof Uchal.

Można kupować drzewka, krzewy, sadzonki, nawozy, środki ochrony roślin, drobny sprzęt ogrodniczy, a także rękodzieło. jest także żywność ekologiczna, zioła, ceramika i kompozycje kwiatowe.

Zobacz, co można kupić i w jakich cenach.