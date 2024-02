Blokada S3 przedłużona! Zamknięty odcinek Zielona Góra Północ - Świebodzin Południe. Trwa protest rolników

Protest rolników. S3 Zielona Góra - Świebodzin

– Samochody ciężarowe w Sulechowie kierowane są na drogę, która prowadzi do nowego mostu w Milsku. Dopiero w Nowej Soli z powrotem wjeżdżają na S3 – podinsp. Małgorzata Barska, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. – Przed Zieloną Górą na węźle południowym S3 samochody ciężarowe kierowane są na Kisielin i tam na drogę do mostu w Milsku. Dopiero za Sulechowem na starą trasę S3, a za Świebodzinem na obecną S3.

- Organizatorzy protestu poinformowali, że blokada przejazdu na trasie S3 na wysokości Sulechowa będzie przedłużona do jutra (21.02), do godziny 18.00. Prosimy kierujących o wybieranie tras alternatywnych lub skorzystanie z przygotowanych przez Policja Zielona Góra objazdów - podkreśla KMP w Zielonej Górze w komunikacie.

ORGANIZACJA RUCHU do godziny 18.00 w dniu 21 lutego 2024 roku: kierunek Świebodzin – Sulechów: Droga Krajowa S3 - Węzeł Świebodzin Południe - policjanci będą przekierowywać ruch pojazdów na drogę powiatową tzw. „starą trójkę” przez Rosin - Kalsk do Sulechowa; Sulechów - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Północnej:

Wtorek, 20 lutego. Przebieg akcji

Utrudnienia w ruchu. Kierunek Nowa Sól – Zielona Góra

Samochody ciężarowe jadące do Strefy Aktywności Gospodarczej (tzw. Spalony Las) oraz do firm znajdujących się przy Trasie Północnej, po weryfikacji będą przepuszczane przez policjantów;

Samochody ciężarowe – policjanci skierują je przez ulicę Północną, a następnie ulicę Leśną, ulicę Odrzańską do drogi wojewódzkiej DW278 w kierunku Bojadeł i nowego mostu w Milsku lub przez Krężoły do drogi krajowej DK32 w kierunku na Wolsztyn;

Cele protestu rolników

Rolnicy protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi produktów rolniczych z Ukrainy. Sprzeciwiają się zielonemu ładowi, którego celem jest m.in. jeszcze bardziej ekologiczna produkcja rolnicza.

Rolnicy sprzeciwiają się też wprowadzeniu zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest zielony ład?

"Europejski zielony ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r." - wyjaśnia Komisja Europejska.

