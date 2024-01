To odnalezienie jest jak cud. Po dwóch latach wróciła do domu kotka o imieniu Mała

Ta niesamowicie wzruszająca chwila miała miejsce w Nowej Soli 13 stycznia. Po dwóch latach odnalazła się kotka.

– 13 stycznia wcale nie musi być pechowy. U nas był bardzo szczęśliwy, cudowny i na pewno przejdzie do historii. Pani, która pierwszy raz przyszła wyprowadzić pieski na spacer, zaglądnęła do kociego domku. I co? Rozpoznała tam swoją koteczkę, która zaginęła 2 lata temu i mimo ogłoszeń nigdy się nie znalazła – napisali wolontariusze Nowosolskich Adopcji Zwierząt i zaapelowali: – Dlatego nie ustawajcie w poszukiwaniach swoich zaginionych pupili, a kot niech pozostanie kotem niewychodzącym.