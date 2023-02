Zielonogórscy pływacy celują w mistrzostwa Polski Maciej Noskowicz

Zielonogórscy pływacy trenują pod okiem szkoleniowca Jacka Miciula. Maciej Noskowicz Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Radosław Kawęcki, Jakub Skierka - to w ostatniej dekadzie nazwiska najbardziej kojarzone z zielonogórskim pływaniem. Dziś jednak to przeszłość, klub stawia na młodzież i szykuje się do występów w sezonie 2023.