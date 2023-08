Zielonogórska Sparta Łężyca planuje awans ze sponsorem tytularnym

– Spółka Mazel od wielu lat wspiera lubuski sport na najwyższym poziomie. Teraz zdecydowaliśmy się zaangażować we wsparcie sportu lokalnego, tj. tam, gdzie pomoc jest faktycznie potrzebna – dodała Katarzyna Chrzanowska. - Rozpoczynamy współpracę z klubem z Łężycy, ponieważ jest to ambitny i dobrze zarządzany projekt. Sparta inwestuje w młodzież, od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w swojej lidze i jest rozpoznawalna w Zielonej Górze i okolicach. Liczymy, że nasze wsparcie pozwoli klubowi na dalszy rozwój, przyczyni się do wielu świetnych, sportowych widowisk oraz ułatwi awans do wyższej ligi.