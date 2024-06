Zielonogórski Smakowity Weekend. Przygotujcie się na prawdziwą kulinarną ucztę!

Na miejscu czekać będą na Was wyjątkowe dania z różnych zakątków świata. Będzie można spróbować pysznych potraw, od soczystych burgerów, przez smakowite tacos, aż po egzotyczne pierożki i aromatyczne zupy. Do tego wyborne piwo rzemieślnicze, doskonałe wino oraz orzeźwiające lemoniady w różnych smakach.

To wydarzenie to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także świetna okazja do spotkania się z przyjaciółmi i delektowania się jedzeniem na świeżym powietrzu. Wszystko to w akompaniamencie przyjemnej muzyki, która umili czas.

Organizatorzy nie zapomnieliśmy również o najmłodszych - dla dzieci przygotowaliśmy wiele atrakcji, które zapewnią im wspaniałą zabawę.

Harmonogram

Piątek: 16:00 - 20:00

Sobota: 12:00 - 22:00

Niedziela: 12:00 - 20:00

Wstęp jest bezpłatny.

Kiedy

28 do 30 czerwca 2024 r

Gdzie

Plac Bohaterów, Zielona Góra