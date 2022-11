Zielonogórski wojownik Rafał Gąszczak obronił tytuł mistrza Europy. „Nie pojechał do Turcji w optymalnej formie”

- Jesteśmy bardzo dumni z Rafała, że podtrzymuje tradycję i przywozi najwyższe trofea z imprez wielkiego formatu – dodał Tomasz Pasek. - Świetne zakończenie sezonu zielonogórzanina, nasz zawodnik kolejny raz jest numerem jeden w swojej kategorii wagowej. Przypominam, że Rafał w tym roku wywalczył dwukrotnie tytuł mistrza Polski w dwóch formułach: low kick (ring) oraz kick light (mata), wygrał również Puchar Świata w Budapeszcie. W mojej ocenie Rafał nie pojechał do Turcji w optymalnej formie, doskonale jednak potrafił wydobyć z siebie to, co najlepsze i w parze z ogromnym doświadczeniem wszystko to przyniosło oczekiwany efekt. Niezmiernie cieszy to, że Rafał potrafił obronić tytuł mistrza Europy. Sezon był dla niego intensywny, a jego ostatnia faza mocno wyeksploatowała naszego czempiona. Charakterystyką naszego klubu jest utrzymywanie wysokiej formy przez cały rok, ale myślę, że Rafałowi należy się odpoczynek od sali treningowej. Jednak znając go, na pewno będzie odpoczywał aktywnie.