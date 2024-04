Zielonogórzanie masowo udostępniali tę zbiórkę. Pies Prezes z guzem wielkości dyni już po operacji

Prezes ma 14 lat. Mieszkał przez ten czas na lubuskiej wsi. Od dwóch lat rósł mu guz, który dzisiaj ma wielkość dyni. Wolontariusze Biura Ochrony Zwierząt, mimo, że nie mają środków na interwencje, nie zostawili psa bez pomocy.

AKTUALIZACJA

Sobota, wieczór 27 kwietnia

Pies o imieniu Prezes szczęśliwie przeżył operację. Może żyć bez bólu, który sprawiał mu ogromny, jak dynia, guz. Dobry internauci ofiarowali datki i udało się zebrać kwotę potrzebną na zapłacenie za skomplikowaną operację. Teraz pomocy potrzebują kolejne psy.

- Ponad trzykilogramowy guz pozostanie już tylko na zdjęciach. To porównanie kierujemy przede wszystkim do tych, którzy nie wierzyli, że można coś z tym zrobić. Zarzucano nam, że operacja Prezesika to skazanie Jego na śmierć, że odejdzie na stole operacyjnym, bo guz jest tak wielki i na pewno nieoperacyjny. Tadam. My zawsze walczymy, jeżeli jest chociażby najmniejsze światełko w tunelu - przyznają wolontariusze Biura Ochrony Zwierząt z Zielonej Góry.

https://www.facebook.com/BOZ.inspektorat/posts/pfbid02AbZ8Knt6cZoh1iyQsdFb2yGao4e19wTCTXDeeusj1ZJ6qpXXMbDwAKbjqPEcSJkBl Informacje o zbiórce na rzecz pieska o imieniu Prezes zielonogórzanie udostępnili już kilkaset razy. W kilka dni udało się zebrać ponad 6 tysięcy złotych, potrzeba jeszcze ponad 3 tysięcy.

- Jego leczenie to kosmiczne koszty, ale nie poddajemy się i zrobimy wszystko, żeby jeszcze było pięknie - Prezes zasłużył na życie bez bólu - przyznają wolontariusze Biura Ochrony Zwierząt. Prezes ma guza wielkości dyni, jest większy od jego głowy. Badania w gorzowskiej klinice weterynarii wykazały, że nie jest to wodniak, a guz lity. W czwartek pies pod narkozą przechodzi badanie tomografem, które ma pokazać w obrazie trójwymiarowym jak rozległy jest guz i do jakich narządów przylega.

Jak pomóc Prezesowi?

Historię Prezesa można poznać na profilu Biura Ochrony Zwierząt na Facebooku. Zbiórka prowadzona jest na portalu www.ratujemyzwierzaki.pl/walka-o-prezesa

Można też wpłacać datki bezpośrednio na konto BOZ. Pomocy potrzebują też inne zwierzęta. Konto BOZ 57 1140 2004 0000 3102 7675 1055

BIURO OCHRONY ZWIERZĄT

ul. Łukasiewicza 11A/2 65 -012 ZIELONA GÓRA PayPal [email protected]

IBAN

PL 57 1140 2004 0000 3102 7675 1055

BIC/SWIFT

BREXPLPWMBK

