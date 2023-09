Zielonogórzanie o Europejskim Dniu bez Samochodu. Czy jest potrzebny, czy coś da?

Europejski Dzień bez Samochodu. Zielonogórzanie popierają

Z wyliczeń Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze wynika, że dziennie z komunikacji miejskiej korzysta w mieście 70 tysięcy pasażerów.

Zapytana o dzień bez samochodu jedna z zielonogórzanek oceniła, że to bardzo dobry pomysł. – Przeważnie jeżdżę autobusami. Biegnę z jednego na drugi, żeby się przesiąść. Odpowiada mi miejska komunikacja – zapewniła.

Pan Bartek taki dzień świętuje przez cały rok, ponieważ nie posiada auta i bardzo to sobie to ceni.

– Niewątpliwe jest to inicjatywa, która daje odetchnąć przede wszystkim miastu. Mamy mniej korków. Jest luźniej na ulicach. Osoby podróżują transportem miejskim. Wydajemy mniej na paliwo – wylicza zalety.

– Jeżdżę tylko komunikacją miejską i koleją. Nie mam samochodu. Przyda się taki dzień, ale czy to coś da? Jak ktoś nie chce przesiadać się z auta na autobus to nic go nie przekona – przyznał nam jeden z przechodniów na deptaku.