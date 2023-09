Wsiadł na rower miejski w Zielonej Górze i pojechał 300 km nad morze! "Na trasie dołączali inni ludzie" | FILM, ZDJĘCIA

- Przejechałem dystans 300 kilometrów z Zielonej Góry do Dziwnówka rowerkiem miejskim. Słuchajcie, nie jest to proste, ponieważ na co dzień jeżdżę innym rowerem o innej geometrii. Trzeba było się trochę przesiąść. Ten rower ma pozycję taką bardziej luksusową i jest duży opór wiatru. Chciałem utrzymać średnią prędkość 26 km/h, bo w tamtym roku jechałem do Gorzowa i z powrotem, zrobiłem średnią 26, nie chciałem być gorszy, dołożyłem stówkę - opowiada z wielkim uśmiechem na twarzy przesympatyczny Krzysztof Fechner z Zielonej Góry.