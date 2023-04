Pan Artur z Zielonej Góry zna utwory muzyczne na wyrywki. Z sukcesami wystąpił w trzech odcinkach popularnego programu Jaka to melodia

Program Jaka to melodia

- Cała Zielona Góra niech trzyma kciuki i wstrzyma oddech - zapowiadał w jednym z ostatnich odcinków prowadzący program Jaka to melodia Rafał Brzozowski. Pan Artur z Zielonej Góry jest fanem teleturniejów i żużla, a na pewno też muzyki, i to różnych gatunków muzycznych.

Jaka to melodia. Mieszkaniec Zielonej Góry w trzech odcinkach

Pan Artur z Zielonej Góry wystąpił w kwietniu w trzech odcinkach lubianego programu Jaka to melodia. Prowadzący Rafał Brzozowski przedstawił zielonogórzanina w odcinku z 5 kwietnia, mówiąc, że jest wielkim fanem teleturniejów i żużla. Mieszkaniec Zielonej Góry błyskawicznie wskazywał tytuły piosenek w finale. Kiedy został ostatni utwór i 20 sekund, prowadzący zapytał: - Ile lat czekałeś na ten finał? - Ze trzy lata, albo cztery - odpowiedział uczestnik. - Panie i panwie, to może być dla tego młodego człowieka historyczny moment. Cała Zielona Góra niech trzyma kciuki i wstrzyma oddech - zapowiedział Brzozowski. I udało się, zielonogórzanin przeszedł znakomicie nie tylko rundy zasadnicze, ale również finał, wygrywając odcinek z 5 kwietnia. W drugim odcinku zabrakło do odgadnięcia tylko jednego tytułu utworu. Również finał należał do zielonogórzanina w kolejnym odcinku, z 12 kwietnia. Trudno było odgadnąć tytuł piosenki "Nie całuj mnie pierwsza".

- Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Nie spodziewałem się, że zagram w trzech odcinkach. Może się jeszcze zobaczymy - mówił pan Artur. Wkrótce okaże się, czy dostanie się do finału miesiąca.

Jaka to melodia. Co to za program?

Program Jaka to melodia można oglądać w TVP. To quiz muzyczny, który promuje muzykę rozrywkową. Zawodnicy rywalizują ze sobą w czterech rundach. Muszą się wykazać szybkim odgadywaniem tytułów piosenek. Najwięksi fani poszczególnych gatunków muzycznych lub twórczości muzyków potrafią wskazać prawidłowy tytuł nawet po jednej nutce. - Legendarny teleturniej TVP we współczesnej, przebojowej odsłonie. W odcinkach specjalnych – plejada gwiazd. Występują legendy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, czyli zespoły i wokaliści, którzy od lat do czerwoności rozgrzewają parkiety na całym świecie! - czytamy w opisie programu.

TVP informuje też, że weekendowe odcinki specjalne to muzyczne hity, a także możliwość poznania różnych faktów i anegdot z życia gości programu. Prowadzącym program jest Rafał Brzozowski.

