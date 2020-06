Żużel. PGE Ekstraliga. RM Solar Falubaz Zielona Góra – Eltrox Włókniarz Częstochowa. Transmisja TV, relacja LIVE, składy drużyn

- To był bardzo dobry początek sezonu w wykonaniu naszego zespołu. Każdy wykonał kawał świetnej roboty, wszyscy zdobyli ważne punkty. – mówił Leon Madsen serwisowi speedwaynews.pl. - Zacieramy już ręce na następny mecz, który czeka nas w Zielonej Górze. Myślę, że to będzie dla nas dobry sprawdzian i przekonamy się, jak silni tak naprawdę jesteśmy. Jestem również zadowolony z mojej własnej postawy. Udało mi się zdobyć 12 punktów, co razem ze zwycięstwem drużyny sprawia, że inauguracja sezonu była naprawdę udana.