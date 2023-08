Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra bez litości dla rywala. W półfinale play off na rozkładzie zespół z Ostrowa

Enea Falubaz Zielona Góra - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 59:31

Zgodnie z życzeniem Piotra Protasiewicza, mecz zakończył się bardzo dobrym wynikiem dla zielonogórzan, a wszyscy zawodnicy Falubazu w zdrowiu zakończyli mecz, choć w 14. wyścigu mocno wystraszył wszystkich Przemysław Pawlicki, który popełnił błąd i przewrócił się. Na szczęście zawodnikowi nic się nie stało. A co do ścigania, to faktycznie miejscowi mieli trochę okazji do twardej rywalizacji z przeciwnikami. Bo mimo, że gospodarze wysoko wygrali, to w niektórych wyścigach musieli sporo się napracować. Goście potrafili nawet wygrywać drużynowo. Miejscowych kibiców z pewnością najbardziej zaskoczyli w trzeciej gonitwie, przed którą przegrywali 2:10. Duńczycy z Wybrzeża – Michael Jepsen Jensen i Mads Hansen (obaj kiedyś ścigali się w barwach Falubazu) – uciekli zielonogórzanom ze startu i wygrali podwójnie.