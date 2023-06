Żużlowcy i kibice Falubazu na start. 24 czerwca ruszy Falubazowy Rajd Rowerowy

– Rajd organizujemy już po raz piąty. To okazja do przejażdżki po mieście z legendą klubu i doskonałym rowerzystą Andrzejem Huszczą oraz z aktualnymi liderami pierwszej ligi żużlowej, zawodnikami Enei Falubazu Zielona Góra – zapowiada w serwisie wiadomosci.zg Michał Kociński z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Z kolei Rohan Tungate, jeden z reprezentantów Falubazu dodaje: - Rok temu po raz pierwszy jechałem w rajdzie i było świetnie, całe miasto żyło tym wydarzeniem. Mam nadzieję, że teraz też chętnie spędzicie z nami czas. Zapraszam rodziców z małymi Falubaziakami. W nagrodę każdy otrzyma medal, a później będziemy świętować rozpoczęcie wakacji.

Powitanie wakacji na stadionie żużlowym rozpoczyna się o godz. 12.00 i potrwa do 18.00. W programie m.in.: wakacyjna dyskoteka, pokazy tańca studia Keep On Dancing, występy wokalne wychowanków Domu Harcerza, spotkanie z Moto Myszą, ćwiczenia sprawnościowe, malowanie twarzy, balony z helem, dmuchańce, pokazy strażackie i pierwszej pomocy. Około godz. 15.00 rozpoczną się żużlowe zawody amatorów.