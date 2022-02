14 lutego 1945 r. Rosjanie wkroczyli do Grünberga. Na szczęście w Zielonej Górze obyło się bez walki

- Zajęcie, zdecydowanie zajęcie - mówił nam dwa lata temu historyk i politolog prof. Czesław Osękowski. - O zdobyciu możemy mówić w odniesieniu do Kostrzyna, Głogowa, Gubina, gdzie Niemcy zlokalizowali twierdze i trwały o nie zacięte boje. Zielona Góra została zajęta bez walki i to wynika zarówno z radzieckich, jak i niemieckich źródeł.

Zapytany o specyfikę miasta w połowie lutego 1945 roku historyk mówi przede wszystkim o tym, że nie było to miasto opuszczone, posiadało interesujące zasoby żywności. Stąd doszło do porozumienia lokalnego dowództwa Armii Czerwonej z niemieckimi mieszkańcami. Do tego długa niepewność, co do przebiegu granicy, która mogła być wyznaczona na Odrze i wreszcie stosunkowo późne przejęcie miasta przez polskie władze.

- Ludzie byli szybsi niż władza, ale musimy też zrozumieć ryzyko, które w tych pierwszych dniach ludzie ruszający na zachód podejmowali - dodaje prof. Osękowski. - Brak informacji, nadal trwająca wojna, Niemcy, którzy czują się nadal pewnie... Zresztą to był straszny czas, ludzie byli przerażeni i to niezależnie od narodowości. Wszystko się mogło zdarzyć.