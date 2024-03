Takimi mieszkaniami chwaliliśmy się 20 lat temu w ramach naszego cyklu "Mieszkanie z pasją"

Zwykle aranżacji wnętrz dokonywaliśmy sami. Specjaliści w tej dziedzinie dopiero się pojawiali w naszym regionie. Było ich niewielu, a my wierzyliśmy w swój gust i organizatorskie zdolności. Podpatrywaliśmy mieszkania w zachodnich katalogach lub w filmach.

Moda na sosnowe lub czarne meble, biały ściany

Wymyślaliśmy rozwiązania, które powodowały, że mieszkało się nam nie tylko pięknie, ale i wygodnie. A że gusta bywają różne, to i zdjęcia, które prezentowaliśmy przedstawiały różnie urządzone domy i mieszkania.

- Pamiętam, że wtedy królowały meble sosnowe. Były lżejsze od meblościanek na wysoki połysk. Sprawiały, że nasze pokoje robiły się lżejsze i jaśniejsze – wspomina Anna Liberko. – Często wszystkie pomieszczenia malowaliśmy wtedy na biało. Kolory przestawały być modne, a jeśli ktoś je lubił, to były mocne, wyraziste.

Zmieniały się nie tylko mieszkania, ale i biura. Urządzano je zwykle na biało i czarno. Białe były ściany, a meble, fotele czarne. No i ogromne komputery na biurkach.