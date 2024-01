18 lat prezydenta Janusza Kubickiego, czyli różne odsłony gospodarza Winnego Grodu

To się zmieni w tym roku. Jak to widzą mieszkańcy? Budżet Zielonej Góry 2024

Prezydent z robieniem mu zdjęć nigdy nie robi problemu i ma dystans do siebie. Sam zresztą często pokazuje się na facebooku, pisząc, że pobiegał... i życzy mieszkańcom dobrego dnia. Na zdjęciach naszego fotoreportera zobaczyć można prezydenta w urzędzie, na sali sesyjnej, na budowie, boisku piłkarskim, korcie tenisowym, na balu seniora czy przedszkolaka, w winobraniowym korowodzie, na rowerze i w samochodzie.

18 lat to okazja do podsumowań i ocen. Pewnie przyjdzie na to czas. Dziś tego nie robimy. Choć wiele osób zastanawia się, jakie będą kolejne lata i kto mógłbym rządzić miastem? Przypomnimy tylko, że kiedy zbliżają się wybory samorządowe, zawsze pytamy prezydenta i wiceprezydentów, czy myślą o kolejnej kadencji, o kampanii wyborczej i zawsze słyszymy, że najważniejsze są rozpoczęte inwestycje i te, które trzeba planować, by miasto się rozwijało. Podobnie jest teraz...