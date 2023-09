30 lat temu Arnold Boczek był Bachusem w Zielonej Górze? Tak! Niewielu o tym pamięta. Zobaczcie zdjęcia Michał Korn

Czy wiecie, że dokładnie 30 lat temu, w czasie Winobrania 1993 w rolę zielonogórskiego Bachusa wcielił się Dariusz Gnatowski? To nie żart, a fakt! Pochodzący z Krakowa aktor wielką popularność zyskał za sprawą roli Arnolda Boczka dzięki "Świata Według Kiepskich" miał dopiero przed sobą. Do dziś niewiele osób o tym wie, a to bardzo ciekawa historia warta odnotowania. Zdjęcia? Oczywiście, że mamy!