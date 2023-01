36 defibrylatorów pojawi się w 17 sołectwach Zielonej Góry. Będą szkolenia z obsługi tych urządzeń

Ratujmy życie. Projekt w sołectwa Zielonej Góry

We wszystkich 17 sołectwach w Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra pojawią się defibrylatory. Dostępne będą 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Koszt 36 urządzeń to blisko pół miliona złotych. Inwestycja została sfinansowana z budżetu obywatelskiego. Pomysł wziął się z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom sołectw oddalonych od centrum miasta, do których potrzeba kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu minut na dojazd karetki.