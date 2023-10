800 dyń dla mieszkańców Zielonej Góry. Będzie zupa, ciasto albo dekoracja domu

Jesienna królowa warzyw - dynia - zagościła na parkingu przy urzędzie miasta w Zielonej Górze. Przygotowano do rozdania 800 sztuk. Rozeszły się jak świeże bułeczki, podobnie jak zupa dyniowa, którą częstowano zielonogórzan.

Zaczęło się od dekorowania miasta dyniami. Znalazły się one na rondach. I bardzo spodobały się mieszkańcom. Do tego stopnia, że zaczęły... znikać. Stąd narodził się pomysł, by sprezentować dynie zielonogórzanom. Akcja rozdawania tego jesiennego warzywa bardzo się spodobała. Nic więc dziwnego, że została powtórzona w sobotę. Do rozdania początkowo miało być 500 dyń, ale ostatecznie przygotowano ich 800.

Dynie w prezencie dla mieszkańców

Na parkingu przy urzędzie miasta zgromadzono 800 pomarańczowych dyń. Chętnych do zabrania ich do domu nie brakowało.

- Dynia jest zdrowa, a o zdrowie trzeba dbać, dlatego tu przyszliśmy - mówili zielonogórzanie. - Poza tym, skoro prezydent i prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej zapraszali, to nie można było z takiego zaproszenia nie skorzystać. No i pamiętamy o gruzińskim przysłowiu: jedną ręką dwóch dyni nie weźmiesz! Mieszkańcom Zielonej Góry rozdano 800 dyń. Jacek Katos

Dynia zdrowa, pełna witamin. Warto ugotować zupę, upiec ciasto czy przygotować sałatkę

Rzeczywiście to jesienne warzywo jest zdrowe i bardzo dobrze sprawdza się w kuchni. Dynię można przygotować na wiele sposobów, pamiętając o tym, że obniża ona ciśnienie krwi, choresterol... Zawiera witaminy A, B1 i B2, C i PP. Najczęściej mieszkańcy mówili, że przyrządzą zupę. Ale niektórzy chwalili się, że zrobią ciasto dyniowe, placuszki, smarowidło do chleba, a nawet pierogi z dynią, makaron z dynią lub sałatkę warzywną. Mieszkańcom Zielonej Góry rozdano 800 dyń. Jacek Katos