A po nocy przychodzi dzień? Zastal wraca po przerwie i powalczy ze Śląskiem Wrocław o wygraną

– Mamy dużo pracy, poświęconej zarówno grze w ataku, jak i w obronie – mówił nam 50-letni Litwin. – Zmienialiśmy tylko detale w naszej grze, wszystkiego nie da się poprawić. Chcemy grać lepiej, ale to może chwilę potrwać. A czy prowadzenie Zastalu to duże wyzwanie? Dla mnie to nie jest nic nowego, bo to jest koszykówka i na tym polega życie trenera, że musi być zawsze przygotowany na wszystko. Wiadomo, nie jest łatwo zwłaszcza, że do końca sezonu pozostają dwa miesiące.