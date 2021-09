Ale akcja! Zabytkowy parowóz stanął w... parku w Zielonej Górze. Potrzebny do tego był 180-tonowy dźwig. Zobacz!

Na tę chwilę czekali nie tylko miłośnicy Kolei Szprotawskiej, ale i wielu mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim, by po sprowadzeniu do Zielonej Góry niesamowitego eksponatu, dokonać jego renowacji. Teraz będzie atrakcją miasta.

Zabytkowy parowóz T3 z 1909 r.

Jest to taki sam typ parowozu, jakie kupiono w 1910 r. dla kolei zielonogórsko –szprotawskiej (Kleinbahn Grunberg – Sprottau) i które obsługiwały tę linię do końca. Parowozy T3 były specjalną konstrukcją, zaprojektowaną do obsługi kolei powiatowych, tzw. kleibanh-ów. Takim typem kolei była kolej łącząca Zieloną Górę (Grunberg) i Szprotawę (Sprottau).