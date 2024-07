Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

W ostatni weekend czerwca w sobotę 29 czerwca 2024 r. w Zielonej Górze otwarto Dino Expo & Show & Żywe Pająki, które odbyło się w Hali CRS. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło zarówno młodszych, jak i starszych miłośników dinozaurów i egzotycznych owadów, oferując szeroką gamę atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Jeszcze jutro można skorzystać z atrakcji od godz. 11:00 do 18:00.

Do bardzo groźnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 302 na docinku Babimost - Nowy Tomyśl. Osobowe volvo wypadło z drogi i koziołkowało. Jedna osoba została poważnie ranna.

Od piątku, 28 czerwca, w Grodzie Bachusa trwa Zielonogórski Festiwal Piwa i Wina. Przez trzy dni na placu Bohaterów, czyli w samym centrum dzieje się i to naprawdę sporo. Impreza połączona jest ze zlotem food trucków. Są degustacje, dobra muzyka, jedzenie z różnych zakątków świata, dobra zabawa. Sprawdziliśmy, jak się bawicie - te tłumy w tym miejscu mówią same za siebie

Do groźnego wypadku doszło w środę, 26 czerwca na drodze krajowej nr 32 w pobliżu Leśniowa Wielkiego. Brały w nim udział dwa samochody osobowe i autobus PKS przewożący pasażerów. Pięć osób trafiło do szpitala.

Prawie 30 lat temu basen w Buchałowie też był w złym stanie. Wtedy skrzyknęli się miejscowi i razem wykonali pilne prace. Teraz zbliża się koniec zbiornika. Będzie teren do integracji mieszkańców, ale nie nad wodą.

Trzeci raz plener malarski zorganizowały malarki Teresa Krajewska – Grzelka z Kargowej i Izabela Sak z Zielonej Góry, która jest też kuratorem pleneru. Panie zaprosiły do udziału 21 malarzy profesjonalnych i amatorów. Są artyści z różnych stron regionu.

To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze!