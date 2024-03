Ależ to była rywalizacja! Przedszkolaki walczyły dzielnie, zrywając boki ze śmiechu

Dobra Wróżka na czele, ale wszyscy są zwycięzcami Przedszkoolimpiady

Przedszkoolimpiada to już tradycja Sulechowa

Jednak wszyscy uczestnicy zasłużyli na brawa za swoje wysiłki i determinację. Było to prawdziwe święto sportu dla najmłodszych.

Przedszkoolimpiada nie tylko dostarczyła dzieciom niezapomnianych wrażeń sportowych, ale również była okazją do integracji rodzin oraz dyrektorów przedszkoli, którzy także włączyli się do zabawy.

- To bardzo fajny pomysł z tą imprezą, która na stałe zagościła już w sulechowskim kalendarzu wydarzeń. Świetna zabawa nie tylko dla dzieci. No i motywuje wszystkich do aktywnego stylu życia, bo przecież ta takiej olimpiady trzeba się wcześniej przygotować. Potrenować, wspólnie działać z innymi, a więc same korzyści dla zdrowia - mówi pani Kinga. - Do zobaczenia za rok!