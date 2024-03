"Andrzej Zarzecki nie żyje" - informuje Gazeta Lubuska z 1993 r. "Oglądam ten film i mówię: Andrzej, nie jedź!"

- Pamiętam ten dzień jakby to było wczoraj. Nie lubię do tego wracać. W tym biegu mieliśmy splot następujących po sobie zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca. Ktoś powie, że to piękny, ale niebezpieczny sport. Bzdura! Kiedy ktoś ginie, to już nie jest sport. Ile osób musiało zginąć, żebyśmy dzisiaj mieli dmuchane bandy? Zresztą bandy to jedynie kropla w morzu, mała bzdura wokół tego wszystkiego. Plastron, kask, bardzo istotna rola nowych technologii, zabezpieczenia w motocyklach. Trochę się znam, bo jestem emerytowanym mechanikiem. To wszystko i tak nie daje stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. Dlatego pokora w tym sporcie i odwaga są bardzo ważne. Bez nich sukces trudno osiągnąć. Andrzej to miał, ale miał też ogromnego pecha. Powiem panu, że te trzydzieści lat temu, w tamtym czasie miało się wrażenie, panowało przeświadczenie, że jak zawodnicy ruszali spod taśmy, to jakoś to będzie, jakoś dojadą, oby tylko cało. I większość dojeżdżała, pozostali nie mieli tyle szczęścia. Ale takie wtedy były czasy, tamtejszy poziom bezpieczeństwo w ogóle w sporcie był trochę ich wyznacznikiem - kończy myśl pan Michał przez dłuższą chwilę nie podnosząc głowy.