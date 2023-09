W Muzeum Ziemi Lubuskiej można podziwiać złote lata zielonogórskiego żużla

Kopalnia wspomnień

Impulsem do zorganizowania tego spotkania była decyzja Macieja, wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski, o przekazaniu swojej bogatej kolekcji w formie depozytu do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wśród zgromadzonych przedmiotów znajdują się motocykl, kask czy kombinezon oraz duma wieloletnich zmagań – puchary i medale. To prawdziwa kopalnia wspomnień, która opowiada historię pasji, poświęcenia i determinacji w dążeniu do triumfu na torze żużlowym.

Żużel w Zielonej Górze to forma lokalnej religii, jedna z bardziej popularnych dyscyplin sportowych w Zielonej Górze od lat 60-tych ubiegłego stulecia. Jako muzeum, tworząc ekspozycję poświęconą historii naszego miasta i regionu, nie wyobrażaliśmy sobie, aby na wystawie nie znalazły się akcenty związane ze speedwayem.

- powiedział Leszek Kania - dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej.