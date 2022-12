AZS Zielona Góra. Pierwsza runda pozostawia duży niedosyt. Akademikom brakuje lidera

Chcieli być w czołówce

- Walczymy o górną połówkę tabeli i miejsce w czołówce – taki był cel zielonogórskich szczypiornistów przed rozpoczęciem sezonu 2022/23. W klubie słychać było wyraźnie, że jest „zielone światło” nawet na grę o awans do Ligi Centralnej. W drużynie pozostawiono trzon składu, a kadrę uzupełniono o poszczególne pozycje tak, by na żadnej nie było luki i każdy z zawodników miał swojego wartościowego zmiennika. Jednak już pierwsze mecze pokazały, że może być problem ze zwycięstwami. Pierwsze potknięcie nastąpiło już w trzeciej kolejce. AZS przegrał na własnym parkiecie z Siódemką Legnica 25:29 mimo, że prowadził do przerwy różnicą dwóch goli. Te nierówne połowy okażą się później zmorą akademików w kilku kolejnych spotkaniach. W meczach szóstej, siódmej i ósmej kolejki AZS przegrywał odpowiednio z Kątami Wrocławskimi (na wyjeździe 24:28), Grunwaldem Poznań (u siebie 28:30) oraz z Borem Oborniki Śląskie (na wyjeździe 28:31). Do tego doszła także przegrana w derbowym meczu w Świebodzinie z Zewem (23:27). Ogółem AZS po dotychczas rozegranych 12 meczach ma na koncie 21 punktów. Na ten dorobek składa się bilans siedmiu zwycięstw i pięciu porażek.