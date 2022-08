Azymutalny Zegar Słoneczny w Sulechowie. Jeden z największych w Polsce. Zobacz gdzie powstał!

Oznacza to, że dokładnie o pełnych godzinach lub półgodzinach (taka jest podziałka czasowa) środek cienia przecina punkt linii godzinowych, a już za kilka sekund można zauważyć, jak oddala się z tego punktu. Zegar ma średnicę ok. 3,5 metra i nawiązuje do historii Sulechowa. Aby poprawnie odczytywać jego wskazania, należy zrozumieć zdanie wyryte na zegarze, jako najbardziej zwięzłą instrukcję jego użytkowania: "Wybierz pierścień dzisiejszej daty i w miejscu jego spotkania z cieniem odczytaj czas".