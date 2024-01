Barbara Dzięcielewska pyta: Czy woda jest przeźroczysta? I pokazuje swoje dzieła

Poległa na akcie. Ale marzenia o malarstwie spełniła

Jej miastami – jak sama mówi – są: Lwów i Zielona Góra. Lwów, bo to jej korzenie. Zielona Góra, bo tu jest jej dom z duszą, rodzina. Z zawodu jest nauczycielką, ale w swoim życiu wykonywała wiele rzeczy jako kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.

Do Zielonej Góry przyjechała w 1945 roku z Dawidowa koło Lwowa. Ciągle jednak przed oczami pojawiały się sceny chowania w schronie, długiej podróży bydlęcymi wagonami, śmierci tych, którzy nie przetrwali... Trudno o nich zapomnieć i dziś.

W 1990 roku odwiedziła swoje dawne, rodzinne strony. Serce mocniej zabiło, gdy stanęła przed domem, który musieli opuścić. Budynek był zdewastowany…

Powojenne lata w Zielonej Górze spędzała beztrosko. Martwiło ją jedynie to, że tato bywa wzywany o drugiej w nocy. Że biorą go do piwnicy przy ul. Skorskiego. Na przesłuchania. Dopiero później zrozumiała, co to znaczy mieć ojca, który był w Armii Krajowej.

Pani Barbara chodziła na zajęcia plastyczne. Marzyła, by po maturze dostać się na studia do Wrocławia. Ale jak sama wspomina, poległa na akcie. Trudno było namalować nagą, kobietę o rubensowskich kształtach.

Tymczasem w Zielonej Górze uruchamiano Studium Nauczycielskie. Pomyślała, że to może być dobry pomysł, by w przyszłości uczyć rysunku, prac ręcznych. Czasy spędzone wśród przyszłych nauczycieli wspomina bardzo dobrze.